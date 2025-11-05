押収された約20キロの液体大麻が入った瓶など＝5日午後、関西空港大麻由来の有害成分テトラヒドロカンナビノール（THC）を含む液体大麻約20キロ（推定2億2千万円相当）をタイから密輸したとして、大阪府警は5日、麻薬取締法違反（営利目的輸入）の疑いで、台湾籍の職業、住所いずれも不詳黄子琳容疑者（30）を逮捕したと発表した。大阪税関は、「液体大麻の一度の密輸としては極めて多量」としている。税関によると、関西空港