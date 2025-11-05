熊本・天草市で、荷物を載せるパレットなどが燃える火災がありました。視聴者が立ち上る炎と黒煙の様子を撮影していました。5日昼ごろに視聴者が撮影した映像には、天草市牛深町にある漁港・後浜地区近くで真っ赤な炎が広がり、勢いよく黒煙が上がっている様子が映っています。燃えているのは、フォークリフトで荷物を載せる樹脂製のパレットなどです。警察や消防によりますと、午前11時40分ごろ「水産会社のパレットが燃えている