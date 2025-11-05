11月5日、日本テレビ系『DayDay.』にVTR出演した広瀬アリスが、12月19日公開の映画『新解釈・幕末伝』で着用した衣装について語った。【関連】広瀬アリス、撮影で“女優風”を吹かせたことが招いたハプニング「うわぁ…って顔されて」番組では今回、映画『新解釈・幕末伝』の出演者らに対するインタビューの模様を公開。この中で、同作で坂本龍馬の妻・おりょうを演じた広瀬について、共演者のムロツヨシは、「本当にみなさんに、