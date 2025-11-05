2024年5月から改修工事が行われていた名古屋の「瑞穂ラグビー場」が11月5日、報道陣に公開されました。客席は大幅にリニューアル。もともとはスタンドがベンチシートでしたが、一人一人のプライベートシートになりました。また、かつては芝生の立見席でしたが、5列のスタンドを常設し、グラウンドまでの距離感が近く、臨場感を味わえます。7席のみだった車いす席は、およそ10倍の74席に増や