昨季の仏リーグ・アンで一躍有名な存在となったのは、シーズン途中にオーストリアのシュトゥルム・グラーツからASモナコへと移籍したデンマーク人FWミカ・ビエレスだ。シーズン途中の加入にも関わらず、ビエレスは昨季リーグ・アン16試合で13ゴールと大ブレイク。早々にモナコの1番手FWとなり、今年3月にはデンマーク代表デビューも果たしている。デンマークには昨季までマンチェスター・ユナイテッドでプレイしていた現ナポリFWラ