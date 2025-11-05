プレミアリーグの歴史で直接フリーキックから最も多くのゴールを決めてきたのは、元マンチェスター・ユナイテッドのデイビッド・ベッカムで18ゴールだ。その記録を超える可能性がある現役選手が1人いる。ウェストハムに所属するMFジェイムズ・ウォード・プラウズだ。ウェストハム加入前は長くサウサンプトンでプレイしていた選手で、決してビッグクラブでプレイしてきたわけではない。イングランド代表でも主力になったことはない