エアージャパンと東京空港交通は、AirJapanの東京/成田行きの機内で「AirJapan×リムジンバス特別クーポン」を配布する。配布されるクーポンに記載されたQRコードをスマートフォンなどで読み取り、遷移したウェブサイトから予約すると、成田空港から東京都内各地への運賃が15％割引となる。成田空港から新宿エリアへは、通常は大人3,600円のところ、割引後には3,060円となる。配布期間は12月1日から2026年1月31日まで。利用期間は2