モンテディオ山形がチームスポンサーとの関係を解消したことで、新しいスタジアムの建設費用を新たに調達する必要があることについて、モンテディオ山形の相田社長はきょう年内に資金調達を行うと話しました。 【写真を見る】「年内に資金調達先を決めないと」50億円足りないモンテディオ山形の新スタジアム建設費用…相田社長が取材に応じる（山形） 天童市の県総合運動公園南側に作られる新しいスタジアムは２０２