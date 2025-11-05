北陸電力の志賀原発で放射性物質を扱う「防護区域」に入る作業員に対し、警備員が実施するべき点検の一部を少なくとも11年にわたり行っていなかった問題で、対応が不十分だとして住民らの団体が5日、原子力規制庁に申し入れを行いました。この問題は低レベル放射性廃棄物が入ったドラム缶を運び込むため、車両が特定核燃料物質を使用・貯蔵する設備がある「防護区域」に立ち入る際、運転手に行うべき安全対策上の点検の一部を、少