ここからは、「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート鶴岡工業高校 ウエイトリフティング部鍛えぬかれた筋肉！ 高みを目指し全国・世界に挑戦！（山形） 今回は、仲間たちと高みを目指し、全国、そして世界に挑戦する鶴岡工業高校ウエイトリフティング部を紹介します。 鍛えぬかれた筋肉。まっすぐな眼