能登半島地震で多くの旅館やホテルが被災した石川県七尾市の和倉温泉。学生ならではの発想力で、復興の未来図を描くプロジェクトの発表会が開かれました。参加した学生：「廃旅館なおきを遊び場の一つとして設定し、活用の可能性を考えました」廃業した旅館を自然アクティビティの拠点に。参加した生徒：「温泉街にも、わくたま君のベンチやマンホールを設置することです」和倉温泉の未来について、それぞれの思いを語る学生