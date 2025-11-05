女優の桜田ひよりが５日、神奈川・藤沢市で「湘南の青い海、蒼い空７ＤＡＹＳＳＰＡＲＫＬＥＢＬＵＥ」イルミネーション点灯式に登場した。藤沢市内の商業施設「テラスモール湘南」で２月１５日まで開催される同イベント。約１５メートルの巨大ツリーに加えて、約３０万球の電飾で施設一体が彩られる。このツリーは７日間、曜日ごとに色が変わる仕様になっており、桜田は「７日間で変わっていくのは、いつ来ても素敵な