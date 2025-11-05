歌手の中島美嘉がプライベートショットを披露した。５日に自身のインスタグラムを更新し「旅の思い出」の写真をアップ。絶景をバックに撮影し「綺麗すぎる景色」と感動の様子で「＃旅行」とハッシュタグをつけた。中島はノースリーブにデニムを合わせたカジュアルコーデ。ふわふわのロングヘアを下ろし、いつもと雰囲気がちょっと違う。フォロワーは「景色も綺麗だけど、美嘉ちゃんが綺麗すぎます」「色っぽい」「可愛すぎる