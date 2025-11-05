三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典（36）は5日、大阪市内で主演映画「金髪」（21日公開、坂下雄一郎監督）の先行上映会の舞台あいさつに登壇。大阪の幸運の神「ビリケンさん」の足の裏を撫でて「スペシャルゲストがビリケンさん。関西っぽいですね」と笑った。岩田は登場して開口一番、「東京国際映画祭の観客賞受賞しました」とファンへ報告。大きな拍手を浴び「予想してないサプライズ。世界中の作品の中で観客賞が一番うれし