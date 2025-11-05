◆アメリカンフットボール▽関西学生１部リーグ最終節・立命大―関学大（９日・万博記念競技場）５勝１分けの関学大は５日、勝者がリーグ優勝となる６勝の立命大との無敗対決へ、兵庫・西宮市内の同大学で会見と公開練習を行った。チームが敗れた昨季の同カードをけがで欠場したＱＢ星野秀太（４年）＝足立学園＝は、最終学年でのリベンジを宣言。「もう立命が勝つところは見たくない。昨年は出たくても出られなかった。ラストイ