なにわ男子の長尾謙杜が5日、山田杏奈とダブル主演した映画「恋に至る病」（監督廣木隆一）の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。作品にちなみ、大切な人のためにウソをつくのはありかなしか聞かれ「あり」と回答。「たまに高い買い物をしたときに母親に言わなかったりする」と語り、「怒られるから。お金使いすぎたらダメだよと怒られる。最終的に月末や年末にはバレてしまうんですけどその場しのぎでお買い物をしている」