「朝シャン」で気分をすっきりさせて一日を始める習慣として、毎日続けているという人も多いでしょう。しかし、その「1回の朝シャン」にかかる水道代や光熱費を具体的に把握している人は意外と少ないのではないでしょうか。 本記事では、生活者の視点から客観的に、朝シャン1回あたりのコストを試算し、家計への影響と節約のポイントを考えてみます。 朝シャンで使われる水量と費用の構造 一般的に、シャワー