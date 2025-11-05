ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の運営会社は5日、大阪市へのふるさと納税の返礼品として入場券の提供を始めたと発表した。1日券や、午後3時以降入場できる「トワイライトパス」など4種類を用意。観光客の呼び水として、大阪・関西万博後の地域経済を盛り上げる考えだ。寄付は12月31日まで、ふるさと納税仲介サイト「ふるなび」で受け付ける。4万円の寄付で大人用の1日券を受け取れる。来年1月から8月31日まで利用で