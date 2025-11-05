稚内空港で自動走行の実証実験を行う除雪車＝5日午後北海道内の7空港を運営する北海道エアポート（千歳市）は5日、稚内空港で、除雪車の自動走行の実証実験を行った。空港での除雪車自動走行の実証実験は国内初。作業員の高齢化や人材不足に対応するため、2030年以降の本格運用を目指す。同社は除雪車のうち、除雪作業装置の自動化の実証実験を既に行っており、今回は走行部分を実験した。稚内空港で元々使われている全長約11