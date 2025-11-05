中国・重慶にあるスターバックスの店舗の前を歩く男性/Cheng Xin/Getty Images北京/香港（CNN）約30年前、米コーヒーチェーン大手スターバックスは中国で最初の店舗を盛大にオープンした。同社は中国の経済成長の波に乗り、一時は同国で15時間ごとに新店舗1軒をオープンするほどだった。結果的に中国市場は、同社の世界戦略の要となっていった。しかし、スターバックスは3日、世界第2位の経済大国である中国における事業の経営権を