【ポイント】・6日（木）は関東で雲が残るほか、広く秋晴れ。・東海〜九州は20度超えで過ごしやすいが、風はやや強め。・7日（金）は「立冬」。北海道は寒気が入り、平地で積雪も。・天気は周期的。9日（日）は全国的に雨。週明けは冬型に。【全国の天気】関東の南海上を低気圧が通過するため、6日（木）も関東で雲が取れにくく、午前中を中心に雨の降る所があるでしょう。東北〜九州は秋の高気圧に覆われ、広く晴れそうです。ただ