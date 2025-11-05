能登半島の沿岸部分をどのように保全していくのか。今後の気候変動を踏まえ、石川県庁で有識者らが新たな保全計画を話し合いました。石川県では、能登半島沿岸の保全に向けた基本計画を2003年に策定していますが、気候変動を踏まえ、計画を見直すことにしています。5日は石川県庁で、国や県、海岸工学の専門家らが協議。 石川県側からは、今後の海水面の上昇で、付近の住宅地で浸水被害が増加する他、海岸の浸食により、打ち寄