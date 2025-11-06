狩るか、狩られるか？ヤバすぎる世界でのサバイバルを描く究極SFアクション映画『プレデター：バッドランド』が、いよいよ2025年11月7日より日米同時公開だ。 シリーズ初、プレデターを主人公として描く新章が開幕。舞台は、生存不可能と謳われる最悪の地バッドランド。この地に追放されたのは、掟を破った若きプレデター、デクだ。誇り高き戦闘一族から追放され、バッドランドに辿り着いた若き戦士・デ