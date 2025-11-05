ホンダが世界初「すごいエンジン」搭載の新型「“V型3気筒”バイク」世界初公開！ホンダは2025年11月4日、イタリア・ミラノで開催された二輪ショー「EICMA（ミラノショー）2025」にて、新型バイク「V3R 900 Eコンプレッサープロトタイプ（以下、V3R 900）」を初公開しました。ホンダが世界初「すごいエンジン」搭載の新型「“V型3気筒”バイク」世界初公開！この新型V3R 900は、ホンダが開発した大型自動二輪車のプロトタイプ