²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬4Æü¡¢NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡¦À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂè25²ó ¤ï¤¬¿´¤ÎÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡ÙËÜÈÖ¸å¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¹µ¤¨¤ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçºå¤æ¤«¤ê¤ÎÍ­Ì¾¿Í¤¬¤º¤é¤ê¡Ø¤ï¤¬¿´¤ÎÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ù¤Î½Ð±é¼Ôº£Ç¯¤Ç25²óÌÜ¤ò¿ô¤¨¤ë¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡£²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éºÇ¿·¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤Ç¡¢Âçºå¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Âçºå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Å·