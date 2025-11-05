ダンス&ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が5日、大阪市内で開かれた映画『金髪』（21日公開）の舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】カッコイイ…！金髪にオールブラックコーデの岩田剛典岩田がステージに登場すると、「めっちゃかっこいい！」「やばい」といった歓声が響いた。集まったファンに「ほんまおおきに」と関西弁で感謝。「ただいま」と言う岩田を、「おかえり」と温かく出迎えた。ま