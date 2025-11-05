５日夕方、松本市の奈川渡ダムで30代の男性が転落したと通報がありました。男性は見つかっておらず現在、警察や消防などが捜索に当たっています。消防によりますと５日午後4時ごろ松本市の奈川渡ダムで「30代の男性がダムに転落した」と関係者から通報がありました。奈川渡ダムは松本市街地から直線距離でおよそ25キロ離れた上高地方面に向かう途中にあり、県内でも規模の大きいダムの1つです。警察が目撃者などから当時の詳しい状