静岡市の飲食店経営者の男性を殺害し、遺体を損壊･遺棄した罪に問われている男の裁判員裁判が5日、静岡地裁で始まり、男は起訴内容を認めました。起訴状などによりますと、被告の31歳の男は、2024年6月、静岡市で飲食店の共同経営者で当時30歳の男性を刃物のようなもので複数回突き刺し殺害し、アルバイト従業員で当時19歳の女と共謀の上、遺体を焼いたほか、電動のこぎりで切断し、藤枝市内の山中に遺棄したとして、殺人と死体損