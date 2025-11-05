プロ野球・広島は5日、2025年ドラフト7巡目指名で交渉権を獲得した中京大・郄木快大投手と入団交渉を行い仮契約を結んだことを発表しました。郄木投手は身長180センチの右腕。松本有史球団スカウトは「森下(暢仁)投手タイプの本格派右腕」と評価し、ドラフト7位で指名されました。郄木投手は「ドラフト会議で名前を呼ばれた時から覚悟は決まっているので、特に心境の変化はないです。大学の時から森下投手を目標