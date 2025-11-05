１４日以内なら使用後でも返品可エディオンは５日、家電の購入後、１４日以内なら使用しても返品を受け付け、全額返金するサービスを始めると発表した。調理家電とテレビの計２５商品が対象で、今月１４日から１２月２１日まで全国の直営店約４５０店舗で実施する。高価格帯商品を購入する際の不安を和らげ、買いやすくする。高精細な４Ｋテレビやシャープの自動調理鍋、象印マホービンの炊飯器、バルミューダのホットプレート