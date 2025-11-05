漁獲枠の上限を超えてしまったため、漁の停止が続いている小型船のスルメイカ漁。水産庁は年間の漁獲枠を引き上げる方針ですが、漁業関係者との対立が浮き彫りとなっています。“庶民の味”として楽しまれているスルメイカ。漁業関係者は困惑していました。漁師「収入もなくなっちゃったし、一刻も早く沖に出たいから何とかしてほしい」近年、記録的な不漁が続いていたスルメイカ。今期は異例の豊漁となりましたが、とれすぎてしま