国会ではきょう、野党となった公明党の斉藤代表が質問に立ち、「政治とカネ」などをめぐり高市総理を追及しました。国会の景色が一変しています。きょうから参議院でも始まった与野党の論戦。高市総理は冒頭から“任命責任”をめぐり謝罪に追い込まれました。高市総理「佐藤副長官が参議院本会議への登壇や、参議院の議院運営委員会理事会への出席が出来ない状況となるなど、国会運営に混乱をきたすことになったことにつきましては