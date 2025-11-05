第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する前回４位の早大の工藤慎作（３年）が５日、都内で行われたアシックスのイベント「ＡＳＩＣＳ×ＥＫＩＤＥＮＭｅｅｔｕｐ〜あの日々を、強さにかえていけ。〜」に出演した。１年時から山登りの５区を任され、大きいレンズのメガネと、人気アニメ「名探偵コナン」の主人公・工藤新一に名前が似ていることから“山の名探偵”の異名が付いた。本戦に向けて「チームが勝つため