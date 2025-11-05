◆秋季練習（5日、タマスタ筑後）ソフトバンクの庄子雄大内野手（23）が、来季1軍でのスタメン機会を増やそうと意気込んでいる。ルーキーイヤーで学んだ準備の大切さをしっかりと感じながら、レベルアップに汗を流している。福岡県筑後市のタマスタ筑後で大きな声を張り上げ、守備練習などに取り組んだ。守備では正確性と速さ、打撃では打球スピードを上げることをテーマに掲げる。ドラフト2位で入団した今季は1軍で26試合