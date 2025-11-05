１１月５日、安倍元総理銃撃事件の第５回公判が行われ、被告の自宅を家宅捜索した警察官が証言しました。警察官「テロリストのアジトだと」「一般の住居というよりテロリストのアジトだと感じました」１１月５日の裁判でこう語ったのは、事件当日に山上徹也被告の自宅へ捜索に入った警察官です。火薬などが入った容器が大量にあったことから「爆弾だと思った」と証言しました。山上被告は２０２２年７月、奈良市に応援演説