バイクメーカーのヤマハ発動機(本社・静岡県磐田市)は11月5日、2025年1月から9月の決算を発表。売上収益は1兆9,103億円(前年同期比3.4％減)、営業利益は1,124億円(同44.1％減)の減収減益となりました。また、最終利益は434億円(同68.1％減)となりました。 ヤマハ発動機によりますと、減収の主な要因は、マリン事業のウォータービークルおよびアウトドアランドビークル事業の販売台数の減少だ