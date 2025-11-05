JR東海によりますと、東海道線は安倍川駅構内で車両と電力設備の点検を行っているため、11月5日午後7時現在 浜松駅～沼津駅の上下で運転を見合わせています。 電力設備の点検終了後、安倍川駅に停車中の不具合のある車両を用宗駅まで移動させる予定です。 運転を再開については、時間を要する見込みだということです。