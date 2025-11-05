「あやしいと思われても仕方がない」。維新・藤田共同代表の主張に専門家が指摘です。（日本維新の会・藤田文武共同代表）「法的にはどこから切り取っても適正であるということは確認をしております」共産党の機関紙「しんぶん赤旗」は日本維新の会の藤田氏側が、２０１７年から２０２４年まで公設第１秘書が代表を務める会社に「ビラ印刷」などの名目で計約２０００万円分を発注していたと報じました。では、秘書側は一連