俳優の杉浦太陽（44）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。妻の辻希美（38）との結婚の決め手を明かした。杉浦は、ファンから募集した「結婚の決め手」を紹介しながらトーク。「ちなみにうちはお付き合いして1年ちょいで結婚したんですけど」と自身のエピソードも紹介した。「実家で、ジジとババ（辻の両親）とお正月過ごしたんですよ。相手方のご両親といて落ち着くと思ったっていうのは凄く大きい」と語った。さ