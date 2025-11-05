女優の長谷川京子（47）が5日、自身のインスタグラムを更新。美脚が際立つモノトーンコーデを披露した。ニットの超ミニワンピースに黒のジャケット、黒タイツ、黒のハイヒールを合わせたモノトーンコーデを披露。ハイヒールは英高級ブランド「ジミーチュウ」のものであることを明かし、ハイヒールと笑顔の顔文字を添えた。フォロワーからは「美脚でめっちゃ美しいです」「脚キレイ。最高」「足ほっそ」「全身のバランスが完