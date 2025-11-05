西武は育成ドラフト6位で指名した上智大・正木悠馬投手（22）と支度金350万円。年俸400万円（いずれも推定）で合意した。都内のホテルで会見した最速153キロ右腕は「改めて実感が沸いた。これから引き締めてやっていかないといけない」と笑顔で話した。東都大学リーグ3部の同大から初のドラフト指名。「自分が一人目。下部リーグの選手たちの希望、そういう可能性があると思わせられる存在になりたい」と力を込めた。幼少