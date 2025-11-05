会計検査院の案内板会計検査院は5日、官庁や政府出資法人を調べた24年度の決算検査報告を高市早苗首相に提出。検査で税金の無駄遣いを指摘したり、改善を求めたりしたのは全体で319件、総額約540億8千万円に上った。国民生活の安全性確保に重点を置き、インフラの災害対策や政府のサイバーセキュリティーの不備を指摘した。検査報告では、法令違反や不適切な予算執行と認定した「不当事項」を271件（指摘金額計約86億7千万円）