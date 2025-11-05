野球の日本代表に追加招集された横浜ＤｅＮＡの石上（資料写真）横浜ＤｅＮＡは５日、野球日本代表が１５、１６日に韓国代表と行う強化試合のメンバーに石上泰輝内野手（２４）が追加招集されたと発表した。石上は球団を通じて「大学の時に候補合宿に参加したことはあるが、初めて侍ジャパンに選ばれてうれしい気持ち」とコメントした。日本ハムの伊藤大海投手がコンディション不良で出場を辞退したため、代わりに抜てきされた