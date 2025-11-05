元ビートルズのポール・マッカトニーの自伝「ウィングス：ザ・ストーリー・オブ・ザ・バンド・オン・ザ・ラン」が４日に刊行され、ポールは１９８０年１２月に盟友のジョン・レノンが射殺された際の「怖ろしい瞬間」を振り返っている。米ピープル誌が４日、報じた。ポールは著書の中でジョンが８０年１２月８日、ニューヨーク市のダコタ・ハウス前で狂信的ファンのマーク・チャップマンに射殺されたことを知った際の心境を回想