高市早苗首相は強い経済を目指す「日本成長戦略本部」の初会合を2025年11月4日に開き、AI・半導体や造船など17の戦略分野に重点的に取り組むことを決めた。ほとんどは作っただけで成果を上げてないこれに首を傾げたのが元衆院議員の杉村太蔵氏だ。水曜コメンテーターを務める「大下容子ワイド！スクランブル」の11月5日放送で、「またか！」という顔でこう語った。「総理が代わるたんびに、その総理キモ入りの新しい会議、新しい看