11月6日からはじまる秋季キャンプを前に5日、オリックス・バファローズの選手が高知入りしました。5日午後2時20分頃、オリックス・バファローズの選手や関係者などが高知龍馬空港に到着しました。空港ロビーでは県や市の職員、駆けつけたファンなど約30人が選手たちを出迎え、高知市観光協会の職員が岸田護監督へ花束を贈呈しました。秋季キャンプに参加するのは森友哉選手や山下舜平大選手など28人です。オリッ