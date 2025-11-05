新スタジアム建設にむけ、50億円の資金援助を受けることになっていたSCOグループとの関係解消を発表したサッカーJ2のモンテディオ山形。5日、相田健太郎社長が取材に応じ「計画は変えず、当所の予定通り2028年の完成を目指す」考えを示しました。小坂憲央アナウンサー「天童市にあるモンテディオ山形の新スタジアム建設予定地です。 スタジアム建設の大きなパートナーであるSCOグループとの関