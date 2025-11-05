高松商工会議所の会頭に再任された綾田裕次郎氏 高松商工会議所は4日、臨時の議員総会で綾田裕次郎会頭（66）の再任を決めました。任期は3年です。 綾田会頭は、百十四銀行の会長で、2023年11月から高松商工会議所の第20代会頭（1期目）を務めました。 高松商工会議所は1880年に設立され、現在、約5000事業所が会員となっています。