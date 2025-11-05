40歳以上のミドル・シニア層を対象にした企業説明会が、北九州市で5日と6日、開かれています。スキルを持つ即戦力の人材を取り込みたい企業にとって、新たな出会いの場にもなっています。 北九州市小倉北区で始まった企業説明会。サービス業や建設業など、28の企業が参加しています。ことしで3回目です。こちらのブースには、タクシーが登場しました。運転席に座ってもらうなど、実際に体験してもらうことで