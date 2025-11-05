【巨人】育成ドラフト3位：松井 蓮太朗（まつい れんたろう）/ 豊橋中央 読売ジャイアンツは、松井 蓮太朗（まつい れんたろう）を育成3位で指名した。2007年8月3日生まれ、18歳。愛知県豊橋市出身の176センチ79キロ、右投左打の捕手。 強肩が持ち味で、二塁送球は低い軌道で素早く届くとされており、盗塁を防ぐ肩の強さが評価されている。また打撃面でもミート力や粘り強さもあり強肩強打の捕手として、注目される。 高